ИА «Ореанда-Новости» Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что для «освобождения» Донбасса киевским властям следует использовать так называемый хорватский сценарий, что означает ввод на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик иностранных войск и разоружение Народной милиции.

Политик считает, что привлечение миротворцев и международной администрации позволит провести выборы в регионе, разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований».

В 1995 году армия Хорватии начала операцию «Буря», в ходе которой за несколько дней была ликвидирована самопровозглашённая Республика Сербская Краина. Хорваты за 84 часа захватили все находившиеся под контролем сербов территории, за исключением Восточной Славонии. В итоге этнический состав Хорватии претерпел значительные изменения: из страны бежали от 200 до 250 тысяч сербов, сотни гражданских лиц были убиты.