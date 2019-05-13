ИА «Ореанда-Новости» Оболонский районный суд города Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации в ходе голосования на выборах. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен (32,4 доллара).

Нарушение законодательства выразилось в том, что во время голосования во втором туре Зеленский продемонстрировал журналистам заполненный избирательный бюллетень. Сотрудники полиции составили соответствующий административный протокол.

Защита на суде заявила, что Зеленский не может прийти на заседание, и ходатайствовала о рассмотрении дела в его отсутствие. Адвокаты ссылались на отсутствие состава нарушения просила и просили судей закрыть производство по делу.

В итоге новый президент Украины был признан виновным. К нему применено административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 гривен.

Решение суда может быть обжаловано защитой в апелляционном порядке.