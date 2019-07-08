ИА «Ореанда-Новости» Руководство украинского телеканала NewsOne заявило на своём официальном сайте, что оно отказывается от идеи проведения телемоста с участием граждан России и Украины из-за угроз физической расправы над сотрудниками и членами их семей. В сообщении также упомянуты «информационная кампания против… журналистов», «угроза нападения на канал» и «использование его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий».

Представители телекомпании подчеркнули, что ими двигало желание установить мир на Украине, но есть силы, которым это невыгодно. Попытка вынести на обсуждение обычных людей неполитические вопросы обернулась массированной информационной атакой, заявлениями об акциях протеста и прямыми угрозами, отмечается на сайте NewsOne. Такие действия, по мнению редакции, «возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».