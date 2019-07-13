ИА «Ореанда-Новости» Украинский генерал, ранее возглавлявший Службу безопасности Украины, ныне лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко высказался в эфире одного из телеканалов об учениях российских десантников в Крыму.

По его мнению, они стали ответом на совместные украинско-американские учения «Морской бриз – 2019» (Sea Breeze 2019). «Они десантировались… как ответ на то, что сегодня заключительная фаза учений Sea Breeze», – заявил политик.

Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации России проходили 11 июля в восточной части Крымского полуострова. Были задействованы около 2,5 тысячи солдат и офицеров.

Украинско-американские учения «Морской бриз – 2019» проходили с 1 по 12 июля. По сведениям Национальной гвардии Украины, в учебных манёврах принимали участие около 30 судов, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.

В министерстве иностранных дел Рф заявили, что проведение украинско-американских учений является опасной идеей.