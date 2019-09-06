ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Телекомпания BBC сообщила со ссылкой на членов семьи политика, что он умер в результате болезни.

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Мугабе «иконой освобождения, панафриканцем, который посвятил свою жизнь освобождению и расширению прав и возможностей своего народа».

Роберт Мугабе занимал пост президента с 1980 года по ноябрь 2017 года. Своё решение уйти в отставку он объяснил необходимостью «плавной передачи власти». За день до его отставки парламент Зимбабве начал процедуру импичмента на фоне политического кризиса в стране. Сложение полномочий главы государства сопровождалось военным переворотом.

Чернокожий президент изымал земельные участки у белых фермеров, при нём притеснялась оппозиция, международные наблюдатели указывали на многочисленные махинации на выборах.