ОРЕАНДА-НОВОСТИ После тяжелейшей борьбы с раком четвертой стадии в онкологическом центре имени Герцена в Москве скончалась Дарья Старикова, участница прямой линии с президентов Российской Федерации Владимиром Путиным. Накануне её с резко ухудшившимся состоянием доставили в научно-исследовательский институт. На спасение её жизни были брошены все силы и лучшие специалисты, была проведена экстренная операция по удалению злокачественного образования и многочисленные курсы химиотерапии. Не смотря на это, Дарья умерла во вторник вечером.

Широкую известность Старикова получила благодаря своему рассказу об уровне оказания медицинской помощи в своём родном крае во время прямой линии, в рамках которой президент России выслушивал и отвечал на вопросы граждан. Продолжительное время Даша обращалась в к врачам с болями в спине. Медиками был поставлен диагноз остеохондроз. Но боли не пропадали и только спустя некоторое время специалисты сумели разглядеть, на этот раз верный и страшный диагноз, рак четвёртой степени. Ещё более ужасно становится от того, что Дарье пришлось ездить в медицинские учреждения в Кировск и даже в Мурманск. Больницу в её родных Апатитах закрыли. Они не отвечала элементарным санитарно-эпидемиологическим нормам.

Владимир Путин удивился рассказу жительницы Мурманской области. Он ответил, что не знает какими принципами руководствовались чиновники, отвечающие за здравоохранение в регионе и пообещал, что ситуацию решат. Женщина искала поддержку не столько для себя, сколько для соотечественников, полагая, собственно что для её личное время упущено.

История Дарья Старикова всколыхнула всю страну. Огромное количество людей по всей стране выразили желание помочь больной. В сети с новой силой вспыхнули спор и обсуждения о качестве российской медицины в регионах. Так же Следственный комитет начал проводить проверку организации здравоохранения в Апатитах.

Как сообщают представители власти Мурманской области, города Апатиты и комбината «Апатит» родственником Дарьи окажется все необходимая помощь.