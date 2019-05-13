ИА «Ореанда-Новости» Депутат от польской правящей в партии «Закон и справедливость» Аркадиуш Муларчик, являющийся руководителем группы специалистов, которые работают над вопросом получения репараций от Германии за ущерб, причинённый стране Третьим рейхом в годы Второй мировой войны, сообщил, что подсчёт суммы ущерба окончен.

Группа подготовила соответствующий отчёт, который вскоре будет предоставлен в распоряжение властей Польши. «От лидеров нашего государства зависит, что сделать с этим документом, но я думаю, что его содержание довольно быстро узнает и общественность», – сказал Муларчик.

В отношении же самой суммы Муларчик не представил точной информации, однако на вопрос журналистов, превышает ли она 1 триллион долларов, он ответил: «Вы близки». Политик добавил, что результаты теперешних расчётов существенно больше суммы, которая была определена сразу после окончания войны. Тогда в отчёте о военных потерях 1947 года фигурировала цифра 48 миллиардов долларов, что в наши дни соответствует сумме около 850 миллиардов.

Власти ФРГ не раз заявляли, что оснований для каких-либо выплат Польше нет, поскольку страна официально отказалась от репараций ещё в 1953 году. Польская же сторона настаивает на том, что соглашение 1953 года было заключено под давлением Советского Союза, к тому же оно затрагивало Германскую Демократическую Республику (то есть государство, которого теперь не существует) и Польскую Народную Республику (которая, по мнению польских аналитиков, в тот момент не являлась суверенным государством).