ИА «Ореанда-Новости» Глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что органами следствия установлены личности организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого руководителя республики Александра Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка.

Пушилин отметил, что схема преступной деяния восстановлена полностью – от подготовки до реализации. Политик заявил, что в числе заказчиков убийства есть «высокопоставленные граждане Украины», а также граждане других государств, поддерживающих Киев. «Уголовное дело, заведенное по данному вопросу, находится на особом контроле. Все виновные должны понести заслуженное наказание», – сказал Пушилин в заключение.

Имена подозреваемых не оглашаются, поскольку не все причастные к преступлению задержаны.