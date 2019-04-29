ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из глав иностранных государств специально никто не был приглашён на празднование Дня Победы в Москве, а также что приезда зарубежных лидеров российские власти не ожидают. Других комментариев представитель кремлёвской администрации в связи с этим он не дал.

В 2018 году на параде Победы вместе с российским президентом Владимиром Путиным присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Парад Победы, как обычно, состоится 9 мая на Красной площади в столице. В Министерстве обороны сообщили, что запланировано участие более 13,6 тысяч военных, 130 единиц техники, 74 самолётов и вертолётов. Будут продемонстрированы танки «Армата», ракетные комплексы С-400 и «Искандер-М».