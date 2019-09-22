ИА «Ореанда-Новости» В Архангельске сотни жителей вышли на митинг протеста против оборудования мусорного полигона «Шиес». Помимо этого собравшиеся требуют отставки некоторых причастных к проекту чиновников и прекращения преследования сторонников протестного движения.

«Мы хотим, чтобы власть учитывала наше мнение! – заявил со сцены активист Юрий Чесноков. – 65 тысяч голосов было подано против полигона на Шиесе. Вы слышали, что наше мнение учтено? А мы хотим, чтобы нас учитывали!»

Протест поддерживают члены политической партии «Справедливая России», которые заявили, что объявят импичмент губернатору Архангельской области, если проект «Шиес» не будет закрыт. «Правительство области подумало, что мы успокоились. Но нескончаемые опросы показывают: северяне не стали лояльными к вопросу свалки. Земляки все так же не принимают версию московской свалки и других полигонов», – сказала присутствующая на митинге Ирина Чиркова.