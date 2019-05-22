ИА «Ореанда-Новости» В Австрии утверждён перечень экспертов, которые займут министерские посты на время работы переходного правительства.

21 мая представители Австрийской партии свободы освободили должности министров после отставки главы МВД Херберта Кикля, который уволился вслед за вице-канцлером Австрии и лидером партии Хайнцем-Кристианом Штрахе из-за скандала с видеозаписью. В обнародованном материале Штрахе обсуждал с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным государственным контрактам в Австрии. Впоследствии Штрахе заявил, что женщина на видео является гражданкой Латвии и что договорённости с ней не было. После этого президент Австрии Александер ван дер Беллен согласился с предложением канцлера страны Себастьяна Курца о проведении досрочных выборов в парламент.

В тот же день Курц заявил, что в течение суток представит президенту претендентов на вакантные посты министров, после чего будет сформировано переходное правительство.