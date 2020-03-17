17.03.2020, 09:37
В Челябинске объявили о закрытии аэропорта
ИА «Ореанда-Новости». Аэропорт с 17 по 19 марта будет закрыт на реконструкционные работы в рамках государственной программы по развитию транспортной системы в РФ. Новый терминал аэропорта показали совсем недавно: 27 ноября 2019 года.
Аэропорта «Игорь» коснутся следующие нововведения: за три дня будет выстроен разворотный кармана в торце взлётно-посадочной полосы, а также будет нанесена новая маркировка взлётно-посадочной полосы. Однако эти работы никак не повлияют на запланированные рейсы.
Сегодня, 17 марта, аэропорт будет закрыт до 18:15, а в среду и четверг — с 08:00 до 18:15.
Аэропорта «Игорь» коснутся следующие нововведения: за три дня будет выстроен разворотный кармана в торце взлётно-посадочной полосы, а также будет нанесена новая маркировка взлётно-посадочной полосы. Однако эти работы никак не повлияют на запланированные рейсы.
Сегодня, 17 марта, аэропорт будет закрыт до 18:15, а в среду и четверг — с 08:00 до 18:15.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии