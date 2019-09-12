ИА «Ореанда-Новости» Леонид Волков, бывший руководитель предвыборного штаба лидера оппозиции Алексея Навального, сообщил в своём Telegram-канале, что в 32 городах России в местных штабах политика проводятся обыски.

Интернет-портал «Медиазона» со ссылкой на представителей штабов проинформировала, что обыски проходят в рамках производства по делу, возбуждённому по статье 174 Уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём».

«Везде главная цель – изъятие всей техники по максимуму. После обысков увозят на допросы в СК (Следственный комитет. – Ред.). По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков», – написал Волков.