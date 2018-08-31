ИА «Ореанда-Новости». 31 августа стало известно о взрыве в ресторане «Сепар» на бульваре Пушкина в центре Донецка, в ходе которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. В ходе взрыва пострадал также Александр Тимофеев, занимающий должность министра доходов и сборов.

Пресс-секретарь Захарченко Алёна Алексеева подтвердила информацию о его гибели, но подробности также не разглашала.

В Министерстве иностранных дел России взрыв, приведший к гибели Захарченко, считают террористическим актом. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных.

Игорь Гуськов, руководитель аппарат главы Службы безопасности Украины, также сообщил СМИ о взрыве и гибели Захарченко, а также напомнил, что жертв взрыва намного больше. Гуськов заявил, что у СБУ предполагает, что к смерти главы ДНР могут быть причастны боевики, ведущие внутренние уголовные конфликты, которые связаны с перераспределением отжатого бизнеса в течение 2014–2018 годов.

Однако в Службе безопасности Украины не исключают вмешательства России – прозвучало предположение о том, что взрыв могли устроить российские спецслужбы для устранения яркой и заметной политической фигуры, к тому же Захарченко, на взгляд Гуськова, «мешал» России. Он уверенно заявил, что по полученным данным, третьего варианта помимо боевиков или российских спецслужб попросту нет. В СБУ заверили, что на данный момент детали ситуации уточняются, а потом комментировать обстоятельства отказались, чтобы исключить ложную информацию или поспешные выводы – самое главное то, что был взрыв и в результате него погиб Захарченко.

Подозреваемых в покушении на главу самопровозглашённой республики уже задержали. В силовых структурах Донецка дали комментарий: «Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности к покушению на главу республики».