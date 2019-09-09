ИА «Ореанда-Новости» Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прокомментировал результаты выборов в законодательные органы и муниципальных выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех», – заявил он, добавив, что «прогнозы горе-социологов и политологов рассыпались». Политик указал на то, что во всех субъектах Федерации, за исключением Хабаровского края, «Единая Россия» получила большинство в законодательных собраниях, причём преимущественно по партийным спискам.

В Хабаровском крае в 21 округе из 24 одержала победу ЛДПР, в 2 округах – КПРФ, в 1 округе выиграл независимый кандидат.