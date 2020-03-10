ИА «Ореанда-Новости». В «Единой России» предложили обнулить президентские выборы. Депутат Валентина Терешкова заявила об этом на пленарном заседании Госдумы.

По мнению Терешковой, нужно снять ограничение по числу президентских сроков либо обнулить после принятия поправок в Конституцию. Депутат заявила, что нужно внести в одну из статей законопроекта положение, которое позволит действующему президенту России избираться на пост главы государства наравне с остальными российскими гражданами.

Депутат призвала коллег поддержать данное предложение, а также попросила их помочь юридически сформулировать необходимую поправку.