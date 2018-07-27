ИА «Ореанда-Новости». Российская семья находится под угрозой депортации с территории Финляндии в украинское государство, так как паспортам её членам были выданы на Крымском полуострове.



По словам финских властей, обычно визы в российских паспортах, которые были получены на территории полуострова, не подтверждают. Посольство Российской Федерации в Финляндии было оповещено, и в настоящее время российские консульские сотрудники думают над решением этого вопроса.



По словам финских властей, обычно визы в российских паспортах, которые были получены на территории полуострова, не подтверждают. Посольство Российской Федерации в Финляндии было оповещено, и в настоящее время российские консульские сотрудники думают над решением этого вопроса.

По словам пресс-атташе российского посольства Натальи Вежливцевой, представителями консульства отслеживается ситуация, в которой оказались супруги Наталья Кушнаренко и Михаил Бережной, проживающие на территории Финляндии.



Она уточнила, что сотрудники посольства поддерживают с гражданами России постоянную связь и принимают все меры, которые необходимы для того, чтобы защитить права и интересы супругов, как россиян, пребывающих на территории иностранного государства. Наталья Вежливцева подчеркнула, что, по просьбе граждан Российской Федерации, посольство не раскрывает конкретных деталей работы, которая ведётся по данному вопросу.





Наталья Кушнаренко рассказала, что на территорию Финляндии они с супругом прибыли осенью прошлого года по туристическим визам. Она отметила, что им не пришлось столкнуться ни с какими препятствиями. Россиянка уточнила, что визы они с мужем получили в Генеральном консульстве Финляндии, которое расположено в Северной столице России. По словам Натальи Кушнаренко, которая проживала на Крымском полуострове, раньше в Финляндии ими было зарегистрировано предприятие. На этом основании осенью 2017 года супругами были поданы документы для получения вида на жительство. Ответ граждане России получили в июне текущего года, согласно которому финскими властями не были признаны паспорта супругов из-за того, что они были выданы правительством Крыма.



Наталья Кушнаренко отметила, что в настоящий период она со своей семьёй ждут официального ответа властей Финляндии.





Представители Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге не стали давать комментариев относительно этой ситуации, заявив, что детали дела имеют отношения только к частному лицу.



В дипломатическом представительстве Финляндии было сказано, что государство следует общей установке Европейского союза, “согласно которой в российские паспорта, выданные в Крыму, как правило, не подтверждаются визы”.



Представители консульства подчеркнули, что с туристической визой невозможно постоянно проживать и выполнять работы на территории Финляндии, а “с получением разрешения на пребывание”, которое даёт право на работу, “связаны определенные критерии”.