ИА «Ореанда-Новости». Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение карантина . Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили поднять нарушителям ограничительного режима сумму штрафа, а также ввести лишение свободы сроком до 7 лет.

Законопроект предлагает сделать наказание более строгим, тем самым предупредив распространение коронавируса в России. Предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за нарушение ограничений, которое повлекло массовое заболевание людей. Также нарушителей предлагают лишать свободы на срок до 3 лет.

Выход из карантина, который повлёк за собой смерть человека по неосторожности, будут наказывать штрафом до 2 миллионов рублей либо лишением свободы до 5 лет. Смерть двух или более лиц повлечёт за собой лишение свободы сроком до 7 лет.