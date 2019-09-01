ИА «Ореанда-Новости» Из-за действий участников массовых манифестаций движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга было приостановлено. Компания-оператор сообщила, что данная мера предпринята по требованию правительства Гонконга и администрации аэропорта. Помимо этого вследствие необходимости обеспечить безопасность в расписание движения поездов на нескольких других станциях внесён ряд изменений.

Гонконгские средства массовой информации сообщили, что решение было принято после того, как небольшая группа митингующих вошла на станцию аэроэкспресса, оставила граффити на стенах и повредили несколько валидаторов и через несколько минут покинули помещение.

В аэропорту в настоящее время много сотрудников полиции. Как и прежде, в терминалы допускают только пассажиров с билетами.

Ранее в Интернете появились призывы участников протестов устроить «стресс-тест» транспортной системе, связывающей город с аэропортом.

До этого местный суд вынес решение о запрете на проведение любых протестных мероприятий в аэропорту.