ИА «Ореанда-Новости» Китайская газета South China Morning Post сообщила, что полиция Гонконга применила водомёты против участников протестных акций. Ранее полицейские уже применяли против участников митингов слезоточивый газ.

По данным издания, во время попытки ликвидировать блокпосты у Политехнического университета в районе тоннеля Кросс-Харбор демонстранты забросали сотрудников правоохранительных органов кирпичами. Один из полицейских был ранен в ногу стрелой, выпущенной из лука.

Местное бюро образования сообщило, что 18 ноября занятия во всех гонконгских школах будут отменены в связи с тем, что протестующие, по их заявлениям, собираются сделать будничный хаос «новой нормой».

Изначально причиной протестов стало внесение на рассмотрение законопроекта об экстрадиции. В дальнейшем требования активистов множились, и после отзыва документа демонстрации не прекратились.