ИА «Ореанда-Новости» В Гонконге проходит многочисленная акция протеста против решения правительства района только лишь приостановить, а не полностью прекратить рассмотрение поправки к закону об экстрадиции.

15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сообщила, что рассмотрение данной поправки приостановлено. Речь идёт о положении закона, которое дало бы возможность властям Гонконга экстрадировать подозреваемых в страны, с которыми у него нет соглашения о выдаче, в том числе Тайваню, Макао и Китайской Народной Республике, причём Пекин одобрил данную инициативу гонконгской администрации.

Теперь протестующие требуют полностью отозвать пересмотр закона. Некоторые также требуют от Лэм извинений. Также звучат призывы об отставке главы администрации Гонконга.