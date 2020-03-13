ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме прокомментировали идею депутата Ленинградской области перенести День Конституции. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что идея переноса Дня Конституции с 12 декабря на 22 апреля, не оформленная как законопроект, является пиаром.

По мнению Нилова, нужно оформлять инициативы правильно и не «перекладывать работу на других». Когда информация просто передаётся в прессу в виде письма, это воспринимается как попытка привлечь внимание и пропиариться.

Ранее идею о переносе празднования Дня Конституции в связи с голосованием 22 апреля выдвинул депутат Владимир Петров.