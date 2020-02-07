ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме планируют разрешить женщинам перенаправлять материнский капитал с накопительной пенсии.

Депутаты от ЛДПР внести в Госдуму новый законопроект, который разрешает женщинам перенаправить средства материнского капитала с формирования накопительной пенсии на иные цели. Об этом следует из базы данных нижней палаты парламента.

Инициатива предлагает установить, что женщины, решившие направить свой материнский капитал на формирование накопительной пенсии, могут изменить мнение и отказаться от использования средств маткапитала по указанному направлению. В пояснительной записке объяснили, что порой необходимость перенаправить средства маткапитала возникает уже после назначения накопительной пенсии.