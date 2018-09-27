27.09.2018, 17:15
В Госдуме оценили заявление главы МИД Австралии о расследовании гибели MH17
ИА «Ореанда-Новости». Первым заместителем председателя комитета Государственной думы по обороне Андреем Красовым было сделано заявление о том, что расследование крушения малайзийского Boeing MH17 на территории Донбассе политизировано.
Так парламентарий прокомментировал признание результатов работы международной следственной группы главой австралийского внешнеполитического ведомства Маризой Пейн. Андрей Красов отметил, что российская сторона надеется “на благоразумие следственной группы и всего мирового сообщества”. По его словам Министерством обороны Российской Федерации неоднократно было доказано, что ракета принадлежала украинскому государству. Политический деятель напомнил, что ведомством также были предоставлены сведения о том, когда была произведена ракета, которой был сбит авиационный лайнер, а также информацию о её перемещениях. Андрей Красов подчеркнул, что в то время как одни государства вводят санкционные меры, другие - проводят некачественные расследования.
Ранее министр иностранных дел Австралийского Союза Мариза Пейн по итогам встречи с коллегами из Нидерландов, Украины, Королевства Бельгии и Малайзии, которые входят в международную следственную группу по расследованию крушения малайзийского Boeing, отметила, что сожалеет о том, что российская сторона не признала результатов её работы.
Напомним, четыре года назад потерпел крушение малайзийский Boeing 777. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту скончались. Власти Украины предъявили обвинения ополченцам, однако те заявили, что не имели технической возможности сбить авиалайнер на такой высоте. По версии международной следственной группы, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса “Бук”, который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооружённых сил Российской Федерации из Курска.
Российским внешнеполитическим ведомством было сделано заявление о том, что обвинения в причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing голословны. Глава РФ Владимир Путин отметил, что российскую сторону не допускают к расследованию катастрофы, а признать результаты расследования Москва могла бы только при этом условии.
Так парламентарий прокомментировал признание результатов работы международной следственной группы главой австралийского внешнеполитического ведомства Маризой Пейн. Андрей Красов отметил, что российская сторона надеется “на благоразумие следственной группы и всего мирового сообщества”. По его словам Министерством обороны Российской Федерации неоднократно было доказано, что ракета принадлежала украинскому государству. Политический деятель напомнил, что ведомством также были предоставлены сведения о том, когда была произведена ракета, которой был сбит авиационный лайнер, а также информацию о её перемещениях. Андрей Красов подчеркнул, что в то время как одни государства вводят санкционные меры, другие - проводят некачественные расследования.
Ранее министр иностранных дел Австралийского Союза Мариза Пейн по итогам встречи с коллегами из Нидерландов, Украины, Королевства Бельгии и Малайзии, которые входят в международную следственную группу по расследованию крушения малайзийского Boeing, отметила, что сожалеет о том, что российская сторона не признала результатов её работы.
Напомним, четыре года назад потерпел крушение малайзийский Boeing 777. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту скончались. Власти Украины предъявили обвинения ополченцам, однако те заявили, что не имели технической возможности сбить авиалайнер на такой высоте. По версии международной следственной группы, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса “Бук”, который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооружённых сил Российской Федерации из Курска.
Российским внешнеполитическим ведомством было сделано заявление о том, что обвинения в причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing голословны. Глава РФ Владимир Путин отметил, что российскую сторону не допускают к расследованию катастрофы, а признать результаты расследования Москва могла бы только при этом условии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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