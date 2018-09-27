Так парламентарий прокомментировал признание результатов работы международной следственной группы главой австралийского внешнеполитического ведомства Маризой Пейн. Андрей Красов отметил, что российская сторона надеется “на благоразумие следственной группы и всего мирового сообщества”. По его словам Министерством обороны Российской Федерации неоднократно было доказано, что ракета принадлежала украинскому государству. Политический деятель напомнил, что ведомством также были предоставлены сведения о том, когда была произведена ракета, которой был сбит авиационный лайнер, а также информацию о её перемещениях. Андрей Красов подчеркнул, что в то время как одни государства вводят санкционные меры, другие - проводят некачественные расследования.Напомним, четыре года назад потерпел крушение малайзийский Boeing 777. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту скончались. Власти Украины предъявили обвинения ополченцам, однако те заявили, что не имели технической возможности сбить авиалайнер на такой высоте. По версии международной следственной группы, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса “Бук”, который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооружённых сил Российской Федерации из Курска.