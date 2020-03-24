ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Председатель Госдумы и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили вводить штраф до двух миллионов рублей или лишать свободы на срок до семи лет. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте парламента.

Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 миллионов рублей. Также парламентарии предложили запрещать занимать определённые должности от 3 до 5 лет или ограничивать свободу на срок до пяти лет.

Кроме того, за нарушение предписанных мер, повлекшее за собой смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.