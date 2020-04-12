ИА «Ореанда-Новости». Михаил Щапов выступил за расширение мер поддержки нуждающихся российских семей. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам предложил помочь многодетным и малообеспеченным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами и тем, кто осуществляет уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами. Об этом сообщает RT, ссылаясь на письмо, адресованное Мишустину.

Щапов предложил обеспечить получение каждым ребёнком из вышеперечисленных категорий семей и нетрудоспособным совершеннолетним гражданином продуктового набора в период нерабочих дней. Также он просит обеспечить незащищённые категории семей масками, перчатками и средствами дезинфекции.

Кроме того, депутат призвал расширить сумму пособий нуждающимся семьям, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии доход, а также обеспечить нуждающихся детей необходимыми электронными устройствами для обучения на дому.