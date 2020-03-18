18.03.2020, 15:40
В Госдуме предложили разрешить правительству тратить деньги без поправок в бюджет
ИА «Ореанда-Новости». Андрей Макаров, глава комитета по бюджету и налогам, внёс в Госдуму законопроект, позволяющий правительству тратить деньги из фонда национального благосостояния без правок в бюджет. Затраты при этом должны идти исключительно на борьбу с вирусом.
Михаил Мишустин, премьер-министр, уже подписал 18 марта документ на выделение 11,8 миллиардов рублей в качестве стимулирующих для медицинских работников, работающих в сфере борьбы с COVID-19.
Михаил Мишустин, премьер-министр, уже подписал 18 марта документ на выделение 11,8 миллиардов рублей в качестве стимулирующих для медицинских работников, работающих в сфере борьбы с COVID-19.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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