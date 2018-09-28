ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме предложили на уровне закона запретить продавать на территории школ чипсы, шоколадные батончики и сладкие газировки. Инициатором идеи стал Леонид Огуль, он также заявил о необходимости давать родителям системные знания по вопросам здорового питания.



По мнению зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, продавать чипсы, батончики и лимонады нельзя не только в буфетах, но и в вендинговых аппаратах, чтобы предотвратить у детей формирование привычки к употреблению вредной пищи и сахара.

Сегодня комитет Госдумы по охране здоровья проводит выездное заседание в Астрахани, посвящённое, в том числе, проблемам формирования здорового образа жизни, во время которого политиком и было выдвинуто это предложение.

«Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребёнка и подростка», – заявил Леонид Огуль журналистам.

Он пояснил эту необходимость тем, что ожирение в детском возрасте во многом зависит от пищевого поведения и привычек взрослых. С его слов, ребенок не в силах отказаться в школе от сухариков, шоколадок и газированных напитков, которые продаются в буфетах и автоматах, если в семье принято употреблять много жирного, сладкого, жареного и печёного. Кроме того, в школе детям дают колбасы и сосиски в тесте.

Он напомнил, что одной из главных причин заболевание сердечной системы – неправильное питание и излишний вес.

«Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему вкусно, и в итоге подсаживается на сахар», – считает депутат.

Он считает, что в буфете нужно продавать фрукты, овощи, соки и кисломолочные продукты. Из сладкого – мармелад и зефир.

Леонид Огуль сообщил, что намерен в связи с этим подготовить соответствующий законопроект, и в случае одобрения экспертного совета фракции внесёт его на рассмотрение палаты.



Леонид Огуль является представителем партии «Единая Россия».