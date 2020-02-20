ИА «Ореанда-Новости». Госдуме был предложен проект амнистии осужденных участников летних митингов в Москве.

Предлагается провести крупную амнистию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ряды тех, кто может получить сокращение срока наказания могут оказаться и фигуранты по делу о московских митингах.

Проект амнистии был предложен депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Шаргуновым. Получить досрочное освобождение смогут те, кто первый раз нарушил закон и получил наказание сроком до пяти лет. Кроме того, в документе значится, что правонарушение должно быть совершено по неосторожности. Также в условия проекта попадают те, кто был приговорён к условному сроку или получил наказание, не связанное с лишением свободы. Последними были названы участники несанкционированных митингов, действия которых не признаны опасными для жизни окружающих.

Те, кто соответствуют всем перечисленным требованиям смогут попасть под распространение амнистии.