ИА «Ореанда-Новости» Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв сообщил о намерении исследовать публикации российских средств массовой информации, связанные с организацией акций протеста в Москве.

«…К нам обратились представители СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые они проводили по фактам вмешательства во внутренние дела страны, разжигание протестных акций», – заявил Пискарёв. «Тема это не новая, многие СМИ проводили собственные расследования, есть материалы. Мы хотим изучить, проанализировать их, чтобы в итоге принимать меры по защите суверенитета», – добавил парламентарий. Одной из основных задач, выполняемых комиссией, он назвал разработку законодательных мер в данной сфере. «Мы ничего особенного мы не хотим, мы хотим со всеми жить в дружбе и согласии, но при условии соблюдения суверенитета и уважения наших граждан», – заключил Пискарёв.