ИА «Ореанда-Новости». Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту и туризму Сергей Кривоносов высказался о необходимости поддержки индустрии туризма.



Сергей Кривоносов утверждает, что из-за пандемии COVID-19 туристические операторы и туристические фирмы (особенно мелкие и средние) находятся под угрозой коллапса, если обстановка из-за коронавируса не изменится в ближайший месяц. Он считает, что нынешних мер недостаточно, и реагировать в данной ситуации нужно быстро. Вскоре, возможно, нужно будет проводить меры по поддержке не только туристических операторов, но и отелей, ресторанов и транспортных компаний.

