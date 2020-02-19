ИА «Ореанда-Новости» . На рассмотрение в российскую нижнюю палату внесли поправки в федеральный бюджет на текущий год для реализации социальных инициатив президента. Об этом сообщает издание «ТАСС».

Поправки к бюджету на 2020 год и плановый период следующих двух лет поступили в Государственную думу 19 февраля. Председатель органа власти Вячеслав Володин заявил, что их рассмотрение будет обеспечено в ближайшее время, поскольку поправки нацелены на реализацию послания Владимира Путина.

Соответствующий документ, включающий изменения в бюджете Федерации и налоговой системе, уже направили в профильный комитет. По словам спикера, на перечисленные в поправках цели будет выделено более двух триллионов рублей. Средства уйдут на выплаты детских пособий, материнских капиталов и увеличение выплат при рождении детей на 150 тысяч рублей, а также на реализацию проекта по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием и модернизацию первичного звена.