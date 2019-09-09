ИА «Ореанда-Новости» Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в ходе прошедшей избирательной кампании было возбуждено 11 уголовных дел. В Москве ведётся четыре производства в связи с нарушениями уголовного законодательства, в Краснодарском крае – два, в Республика Татарстан, Республике Тыва, Камчатском крае, Курганской и Новосибирской областях – по одному. Памфилова уточнила, что одно из дел в Краснодарском крае связано с автомобильной аварией, в которой погибли члены одной из избирательных комиссий. При этом было вынесено 90 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

1915 сообщений ещё находятся на рассмотрении.