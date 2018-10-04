ИА «Ореанда-Новости». Во время протестов, которые проходили в Ингушетии 4 октября и были связаны с недовольством о соглашении с установлением границ с Чечнёй, силовики открыли огонь в воздух. Это случилось после того, как глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вышел к протестующему народу. Об этом проинформировали в пресс-службе глав региона.



По данным пресс-службы, выстрелы силовиков были спровоцированы народом. Сообщается, что всего в воздух последовало пару выстрелов, они были сделаны резиновыми пулями. Только после этого толпа успокоилась.

Когда присутствующие поговорили в Евкуровым, сторона недовольства пообещала сформировать группу активистов, которые позже придут со своими вопросами и предложениями в администрацию. Присутствующих предупредили, что разговаривать будут лишь после того, как толпа разойдётся.

Речь идёт о соглашении глав Чечни и Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границах между республиками. Согласно документу, горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии передаётся Чечне. Чечня в свою очередь передаёт Ингушетии территорию, расположенную в Надтеречном районе Чеченской Республики.

Евкуров пояснил, что такое изменение будет способствовать «экономической интеграции республик», а также укрепит дружбу между регионами и братство между народами. Соглашение утвердили парламенты двух республик 4 октября. Однако в Конституционном суде Ингушетии заявили, что только после регионального референдума соглашение может быть утверждено окончательно.

Как проходили протесты

Сообщается, что на улицу вышли недовольные граждане. На въезде в Магас толпа попыталась перекрыть движение транспорта, однако правоохранительным органом удалось пресечь акцию.

У здания парламента в Магасе собрались люди, силовики эвакуировали депутатов. По данным РБК в 10:40 там собралось от пяти до десяти тысяч участников. Когда глава Ингушети вышел к людям, в него прилетела пустая бутылка, что и стало причиной предупредительных выстрелов со стороны силовиков.