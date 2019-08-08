ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов Индии задержали около 560 человек в штате Джамму и Кашмир. На территории происходят волнения в связи с недавним лишением региона особого статуса. В числе прочих задержаны активисты сепаратисткого движения и несколько известных политиков, в том числе бывшие главные министры штата Омар Абдулла (2009–2015 годы) и Мехбуб Муфти (2016–2018 годы).

5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, который был установлен в Конституции. Федеральное правительство намерено учредить на его месте две союзные территории, имеющие меньше прав, чем штат. 6 августа национальный парламент одобрил эту инициативу.

Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан приказал создать специальный комитет для решения вопроса о юридической, политической и дипломатической реакции на решение Индии. Исламабад уже заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Нью-Дели, о приостановлении торговли и пересмотре ряда договорённостей.