ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который приступил к выполнению обязанностей в августе, сообщил, что Киев готовит пакет мер, направленных на облегчение жизни лицам, находящимся на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

Политик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к окончательному решению конфликта на юго-востоке страны, однако и на текущем этапе у правительства есть что предложить людям, «оказавшимся по ту сторону». «Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим», – сказал Пристайко. Дипломат подчеркнул, что готовящийся пакет будет отличаться от предложений предыдущих властей.

Ранее Пристайко проинформировал, что в Конституцию Украины не будут вноситься изменения о предоставлении Донбассу особого статуса.