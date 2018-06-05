ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Украине некоторые политики обрадовались тому, что на Крымском полуострове начались проблемы с сельским хозяйством после того, как Киев перекрыл им пресный канал, поставляющий ранее воду.

Мустафа Джемилев, который является не только политиком, но и известным лидером запрещённой в Российской Федерации (в том числе и в Республике Крым) экстремистской группировки «Меджлиса крымско-татарского народа»* заявил одному интернет-порталу о том, что в данный момент на Крымском полуострове существует серьёзная угроза земледелию, так как перекрытие Северо-Крымского канала привело к засухе на полуострове. С его слов, днепровский канал был необходим Крыму, а сейчас они роют колодцы, чем опустошают земли.

Депутат из украинской Верховной рады пояснил, что в Крыму сейчас проблемы с водой именно после того, как власти Киева в 2014 году перекрыли водный канал, который из Днепра обеспечивал около 85 процентов потребности в воде. Он заявил, что с того момента в Крыму умерло сельское хозяйства, и его там вообще уже нет.

Мустафа Джемилев считает, что после того, как в Крыму стали рыть колодцы, чтобы добыть артезианскую воду из глубин почвы для полей и огородов, дошло до того, что началось засоление почвы, так как грунтовая вода в ней опустилась значительно вниз.

Кроме того, политик добавил что при этих обстоятельствах они помогать с водоснабжением Крыму не будут, а с Москвой решать эти вопросы точно не станут. С его слов, если подача воды на полуостров и будет восстановлена, Киев быстро среагирует и снова её перекроет.

Речь идёт о том, что в 2014 году, когда Крым присоединился к России, Украина перестала обеспечивать водой, идущей из Днепра, полуостров. А до этого роль Северо-Крымского канала была значительна в жизни крымчан – 85 процентов от потребностей обеспечивалось днепровской пресной водой.

После 2014 года эту проблему пришлось решать. Для этого пробурили новые скважины и начали добывать артезианскую воду. Воду перебрасывали по реке Биюк-Карасу и вели по каналу в глубь полуострова на восток. Самое сердце Крыма (центральный район) и юг республики получают воду из естественных водохранилищ.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — это объединение, которое с апреля 2016 года признана решением Верховного суда экстремистским и запрещённым в России.



