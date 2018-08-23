ИА «Ореанда-Новости». Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады в Киеве, предложил украинским спецслужбам найти помощников, чтобы уничтожить Крымский мост, в частности, искать нужно, с его слов, среди «союзников на Кавказе». Также он выразил надежду, что высшие силы в этом помогут Украине.



Украинский депутат Игорь Мосийчук выразил уверенность, что Крымский мост был построен исключительно для того, чтобы «закрыть, дестабилизировать и захватить» Азовское море.

О том, что Крымский мост нарушает безопасность страны, на Украине заявляли и ранее. Так, 20 июня в СНБО Украины заявили, что новый мост, построенный Россией, является «серьёзной угрозой безопасности» страны.

«Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", — заявил депутат Игорь Мосийчук в эфире украинского телеканала «112». При этом парламентарий не уточнил, о каких именно союзниках идёт речь.

Также Мосийчук выразил надежду, что высшие силы и «природная стихия» помогут Киеву избавиться от моста.

Это не первые заявления депутата в отношении Крымского моста. В мае этого года он назвал всю конструкцию моста «вражеской инфраструктурой» и заявил, что сам лично принял бы участие в её уничтожении, если бы находился в должности министра обороны.

Этот мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным мостом в России, его длина составляет 19 километров.

Его построили с опережением, изначально движение автомобилей планировали открыть по мосту в декабре 2018 года, но получилось сделать это раньше. 15 мая Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, полностью движение автотранспорта запустили на следующий день – 16 мая.

В будущем по мосту будут ходить железнодорожные составы. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процентов избирателей республики высказались за вхождение полуострова в состав России. При этом на Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией.