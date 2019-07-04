ИА «Ореанда-Новости» Рядом со зданием Конституционного суда Украины в Киеве проходит митинг против отмены закона «Об очищении власти», который предполагает люстрацию чиновников. Протестующие выступили под флагами националистической партии «Свобода» и партии недавно сложившего полномочия президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

На 4 июля намечено очередное заседание судей по делу о законе «Об очищении власти», положения которого предполагают люстрацию (то есть увольнение) чиновников, занимавших свои должности во время нахождения у власти президента Виктора Януковича в 2010–2014 годах. Группа депутатов Верховной рады обратились в Конституционный суд с требованием проверить нормы данного акта на соответствие Конституции Украины ещё в 2014 году.