ИА «Ореанда-Новости» Член Демократической партии США Альбио Сайрес внёс в нижнюю палату американского парламента проект резолюции против возобновления членства России в «Большой восьмёрке».

«Палата представителей США призывает всех лидеров «Большой семёрки» выступить против возвращения России», – сказано в тексте законопроекта, размещённом на официальном сайте Конгресса. В документе указывается на то, что представители Москвы могут быть привлечены к деятельности международного клуба только при условии «уважения территориальной целостности соседних государств», а также соответствия «стандартам демократического общества». В резолюции сказано, что Палата представителей «осуждает агрессивные действия России на Украине, включая незаконную оккупацию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию востока Украины».

В настоящее время документ рассматривается членами комитета по иностранным делам Палаты представителей. В случае его одобрения он будет вынесен на голосование.