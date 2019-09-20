ИА «Ореанда-Новости» Представители исследовательской службы Конгресса США представили три возможных сценария дальнейшего развития ирано-американских отношений на фоне последних событий в ближневосточном регионе.

Первый сценарий предполагает, что стороны предпримут меры по деэскалации конфликта, Иран примет предложение американских политиков по пересмотру и разработке более детального плана Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В то же время Тегеран может потребовать сначала вернуться к выполнению обязательств по СВПД в нынешнем виде.

Второй сценарий предполагает отсутствие серьёзных изменений, то есть стороны не пойдут на переговоры, однако и к вооружённому противостоянию не перейдут.

Третий же сценарий основан на предположении, что конфликт усугубится. В рамках этого варианта рассматривается возможность вторжения на территорию Исламской Республики.