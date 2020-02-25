ИА «Ореанда-Новости». Рабочая группа предложила внести в Конституцию запрет на отчуждение территории России.

Член рабочей группа по изменениям в Конституции, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов заявил, что члены группы предлагают внести в Конституцию понятие федеральной территории. Белов отметил, что возможность создания федеральных территорий в России предлагается включить в статью 67 Конституции.

Белов подчеркнул, что федеральные территории существуют во многих зарубежных странах. В России же каждая территория входит в состав какого-либо субъекта.

Также рабочая группа предложила включить в основной закон запрет на любые действия по отчуждению территории России. Это поможет защитить государственный суверенитет, а также территориальную целостность страны.



