ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу появившихся в средствах массовой информации сведений о том, что российские власти рассматривают возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста в стране. «У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», – заявил Песков, добавив, что подобные вопросы следует предлагать самим авторам таких сообщений.

Ранее Владислав Жуковский, входящий в состав экспертного совета общественной организации «Деловая Россия», заявил в одном из интервью, что власти страны разрабатывают инициативу повысить пенсионный возраст: для мужчин – до 68 лет, для женщин – до 63 лет.

В то же время «Независимая газета» привела слова депутата Государственной думы Валерия Рашкина, который рассказал журналистам, что в федеральном правительстве создана рабочая группа для подготовки второго этапа пенсионной реформы. Парламентарий заявил, что данный этап предполагает увеличение пенсионного возраста до 70 лет для представителей обоих полов.