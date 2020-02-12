ИА «Ореанда-Новости» . Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не предлагал президенту Белоруссии объединить государства в сверхдержаву. Об этом представитель Кремля заявил в интервью для РИА Новости.

По словам Пескова, главы государств просто поговорили об углублении и развитии союзной интеграции и сотрудничества.

Напомним, что в СМИ появился слух о том, что Путин предлагал Лукашенко объединить страны после публикации издания Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. Согласно теории, ошибочной по заявлению пресс-секретаря президента, глава России мог бы остаться у власти после конца президентских полномочий через 4 года в качестве лидера новообразовавшегося «союзного государства». Согласно опровергнутым слухам, президент Белоруссии наотрез отказался соглашаться на подобные планы.