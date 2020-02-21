ИА «Ореанда-Новости». Песков посетовал, что политологи постоянно куда-то «уходят Путина».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался на то, что политологи постоянно куда-то «уходят Путина». Он отметил, что Владимир Путин находится лишь в начале своего президентского срока.

Песков поинтересовался у коллег-политологов, куда же они всё время «уходят Путина». Он заявил, что в стране масса проблем, есть достижения по их решению, однако политологи постоянно «уходят» Путина, а затем начинают это активно обсуждать.

Владимир Путин лишь в начале своего президентского срока, подытожил Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на просьбу дать оценку докладу Центра политической конъюнктуры, который содержит в себе риски и страхи россиян из-за ухода Путина с поста главы в 2024 году.