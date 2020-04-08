ИА «Ореанда-Новости». В Кремле объяснили, когда станет понятно, подействовал ли режим самоизоляции. Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков заявил, эффект от ограничений передвижения граждан России будет понятен во второй половине следующей недели.

По словам Пескова, решение о том, как и когда можно будет выйти из режима самоизоляции, ещё не было принято. Оно будет зависеть от развития ситуации. Все участники совещания у президента РФ отмечали, что понятно, какой эффект страна получит от режима, станет к концу следующей недели.

Также Песков отметил, что Россия имеет возможность опираться в действиях на опыт других стран – и Европы, и Азии, и США. Это помогает принимать решения, отталкиваясь от их опыта.