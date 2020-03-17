17.03.2020, 14:02
В Кремле рассказали о способах секретного общения между странами
ИА «Ореанда-Новости». В ближайшее время будет проходить онлайн-саммит стран G20 по теме коронавируса. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, поделился о секретных линиях связи сообщения.
По словам Дмитрия Пескова, несколько стран используют секретный путь передачи информации. Он заявляет: «красные линии связи — пути криптосвязи, защищенные от внешнего проникновения и позволяющие вести секретные переговоры».
Однако он также комментирует, что в настоящем современном мире на полную секретность надеяться не стоит, её реализовать очень сложно.
По словам Дмитрия Пескова, несколько стран используют секретный путь передачи информации. Он заявляет: «красные линии связи — пути криптосвязи, защищенные от внешнего проникновения и позволяющие вести секретные переговоры».
Однако он также комментирует, что в настоящем современном мире на полную секретность надеяться не стоит, её реализовать очень сложно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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