ИА «Ореанда-Новости». В ближайшее время будет проходить онлайн-саммит стран G20 по теме коронавируса. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, поделился о секретных линиях связи сообщения.

По словам Дмитрия Пескова, несколько стран используют секретный путь передачи информации. Он заявляет: «красные линии связи — пути криптосвязи, защищенные от внешнего проникновения и позволяющие вести секретные переговоры».

Однако он также комментирует, что в настоящем современном мире на полную секретность надеяться не стоит, её реализовать очень сложно.