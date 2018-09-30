ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что делегация из Королевства Норвегия была поражена темпами развития Крымского полуострова на примере нового терминала международного аэропорта Симферополя. Возглавляет делегацию лидер общественной организации “Норвежская народная дипломатия” Хендрик Вебер.



Он отметил, что делегация проявила здоровый живой интерес к жизни местных жителей и была настроена положительно.



Он отметил, что делегация проявила здоровый живой интерес к жизни местных жителей и была настроена положительно.

Норвежская делегация прибыла на территорию Российской Федерации сегодня, 30 сентября. Визит продлится до шестого числа следующего месяца. Как сообщил Юрий Гемпель, первый день члены делегации посвятят экскурсиям. Делегаты посетят Ялту, Севастополь, Симферополь, Бахчисарай. Норвежцы увидят Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад, дом-музей А.П.Чехова, Херсонес, а также Ханский дворец. По словам главы комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, члены делегации всё внимательно слушают, делают фотографии и записи, чтобы затем “рассказать на своей родине правду о ситуации в Крыму”.



Гости также планируют встретиться со спикером крымского парламента Владимиром Константиновым и другими политическими деятелями.





Парламентарий подчеркнул, что в составе делегации вошли представители практически всех партий Королевства Норвегия. Он указал на то, что российской стороне удалось наладить тесные деловые связи с Норвегией “в рамках проекта по народной дипломатии”.



Политический деятель отметил, что благодаря визиту удастся “прорвать информационную блокаду” в королевстве.





Весной текущего года новым терминалом аэропорта Симферополя, который был построен менее чем за два года, были приняты первые пассажиры. Стоимость этого крупнейшего инвестиционного проекта Крымского полуострова составила 32 миллиарда рублей. Здание терминала было построено на принципах государственно-частного партнёрства.





Напомним, в начале текущего месяца Крым посещали члены делегации представителей общественности из Соединённых Штатов Америки. Ранее сообщалось, что американская пресса признали отсутствие шансов у украинских властей вернуть полуостров.





