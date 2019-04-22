ИА «Ореанда-Новости». Спикер крымского парламента Владимир Константинов озвучил своё мнение, что лидирующий сейчас на украинских выборах кандидат Владимир Зеленский не будет самостоятельным президентом Украины.

По мнению политика, Зеленский обладает слабым уровнем политических знаний, поэтому можно предположить, что им можно будет с лёгкостью командовать. Константинов уверен, что Зеленский слабо понимает, что происходит в стране.

Напомним, второй тур выборов прошёл накануне, 21 апреля. После обработки 97,04% голосов Зеленский набирает 73,15% голосов, действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,52% избирателей.

По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, в штабе Зеленского много «знакомых лиц», это люди, сбежавшие от Порошенко к новому лидеру. Там также «хватает националистически настроенных сторонников».