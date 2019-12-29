ИА «Ореанда-Новости» Представитель самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) Ольга Кобцева сообщила журналистам, что обмен пленными с украинской стороной завершён.

ЛНР передала Киеву 25 человек, взамен было получено 63 удерживаемых лиц, уточнила Кобцева. При этом 9 человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.

Обмен пленными начался вблизи города Горловка на территории Донецкой Народной Республики 29 декабря около 12 часов по московскому времени. В соответствии с предварительно утверждённым планом, передаче подлежали более 140 человек с обеих сторон.

Договорённость об обмене пленными между Украиной и донбасскими республиками была достигнута на прошлой неделе.